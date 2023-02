A Sanremo secondo molti è andata in onda la trasgressione. Solo che nessuno sa bene cosa sia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Come al solito, aa detta dipare siainlachesasia: è trasgressivo portare sul palco un butt-plug e ammiccare o esplicitamente menzionare il sesso, esaltare la gender fluidity, vestirsi in latex, leccare stivali? Oppure è trasgressivo esaltare la cosiddetta ‘normalità’, come ha fatto apparentemente Angelo Duro, che mentre si calava le brache per mostrarsi privo di inchiostrature epidermiche magnificava il ricorso alla prostituzione come fattore di pace familiare, dettata dalla tranquillità dei maschi? Ed è trasgressivo monologare sulla maternità e sganciarsi dal modello, che rischia di tornare in auge in questa stagione politico-culturale, della donna angelo del ...