A Sanremo bugia sul record di ascolti | uguali agli ultimi 5 anni

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Un successo straordinario. Il Festival del secolo. Amadeus è un genio. Basta aprire un qualsiasi motore di ricerca o sfogliare un quotidiano nazionale per leggere uno dei migliaia di articoli che esaltano i numeri dell'ultima edizione della kermesse musicale più importante d'Italia. Ma è tutto oro ciò che luccica? Partiamo dall'aspetto evidenziato, con baldanza, dal presentatore ad ogni singola intervista. La serata finale che ha incoronato Marco Mengoni è stata seguita in media su Rai 1 da 12 milioni 256 mila telespettatori, pari al 66% di share. La media va dalle 21.25 all'1.59 e quindi non comprende né la proclamazione del vincitore, né il momento della lettura della lettera del presidente ucraino Zelensky. Ma cos'è lo share o che differenza c'è tra questo dato e quello relativospettatori assoluti? Lo share è la percentuale di persone che vedono un determinato ...