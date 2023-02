A San Valentino | siamo tutti più biricchini e cerchiamo le ex

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) A San2023, sembra che il cuore degli Italiani avrà un debole per il passato. Secondo un sondaggio di un sito per maschietti e femminuccee biricchine, Incontri-ExtraConiugali.com, la tendenza sarà di rivivere vecchie fiamme e di scatenare un vero e proprio “sex revival”. Per la maggior parte delle persone intervistate, Sanè il momento in cui celebrare l’amore in tutte le sue forme, non solo quello di coppia. E anche se il 66% degli italiani farà un regalo al proprio partner, la percentuale aumenta notevolmente tra coloro che hanno una relazione parallela, con l’81% che comprerà un regalo per l’amante. Non è solo una questione di regali: sembra che proprio la festa degli innamorati aumenti il desiderio di tradire, soprattutto tra gli iscritti al sito. Il 69% delle donne e il 74% degli uomini ...