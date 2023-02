A Firenze calici in anteprima

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Foto di Terry Vlisidis su Unsplash Prim, il primo evento dedicato alla stampa specializzata che vede protagonista il vino made in Tuscany si è aperto l’11 febbario mattina presso il cinema La Compagnia. Alla tavola rotonda moderata da Nicola Prudente, volto televisivo di Camper – Rai Uno e storica voce di Decanter – Rai Radio2, sono intervenuti: il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, quello della Camera di Commercio diLeonardo Bassilichi, il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo e il presidente dell’Associazione dei vini toscani Dop e Igp (Avito). Durante la mattinata sono stati forniti dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare (Ismea) i dati sull’export del settore vitivinicolo regionale, oltre alle novità in tema di enoturismo. Per il vino made in Tuscany il 2022 sarà un’annata ...