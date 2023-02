A 70 anni si improvvisa ladra di piante | le telecamere la incastrano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Quando l’identikit non corrisponde a quelli che potrebbero essere i soliti sospetti: sì, perché il furto di una piantina all’interno di un’aiuola in piazza Avis, a Saronno, ha portato a incastrare lache meno ti aspetti, visto che si tratta di una donna di 70. Saronno,diimmortalata dalleLa ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

La mortedi un deputato irlandese aprì la strada a una possibilità preziosa anche sul ... Sino a quel momento la protesta dei detenuti, che proseguiva ormai da, non aveva trovato vasta ...La vittima è un ragazzo di 17, colpito con violenza da un compagno di classe, in una scuola di ... non si trova il corpicino: i funerali celebrati in ritardo ViolenzaL'episodio di ...

Tragico incidente stradale, Giorgia muore a 26 anni nello schianto ... Fanpage.it

Lutto a Barberino Tavarnelle (e Impruneta): muore all'improvviso ... Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine

Malore improvviso mentre pesca, Alessandro cade nel fiume e muore annegato a 44 anni leggo.it

Padova, padre di due bambini trovato morto sul divano: aveva 44 anni Corriere

Cadelbosco, malore fatale in casa: muore a soli 46 anni Reggionline

La vittima è un ragazzo di 17 anni, colpito con violenza da un compagno di classe ... Secondo il racconto del padre dell'adolescente, il coetaneo è esploso con una violenza improvvisa nei confronti di ...Ladra di piante a 70 anni incastrata dalle telecamere: aveva rimosso un arbusto da un'aiuola in centro cittadino, multa da 250 euro ...