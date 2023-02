3 note da Juventus-Fiorentina

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 13 febbraio 2023)si ritrovano a soli 3 punti di distanza nell’anonimato della mezza classifica un po’ per caso. Due amici che d’estate rimangono da soli in città, infelici, mentre gli altri sono partiti per le vacanze. La natura di questa infelicità è molto diversa, però. La, come sappiamo, è in quella posizione dopo la penalizzazione di 15 punti inflittagli dal giudice sportivo; e che per lasia una stagione tremenda lo si capisce che nemmeno quella penalizzazione è bastata finora a stare sopra lain classifica. Nel giro di qualche mese il gioco di Italiano pare essersi svuotato di tutte le sue premesse interessanti. Il pressing, vero brand della squadra, è rimasto, pur scolorito, l’unico strumento che rende laviva. Ogni aggressione e ...