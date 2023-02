13 Febbraio 2023 Giornata Internazionale dell’ Epilessia al via “Si va in scena Storie di Epilessia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – •Parte la campagna di LICE e Fondazione LICE per raccontaredi inclusione sociale delle persone con, dalla scuola al lavoro •Il cortometraggio al Giffoni Film FestivalRoma, 13– La vita è un teatro ed ognuno di noi va intutti i giorni, nessuno escluso. È questo il messaggio che la LICE– Lega Italiana Contro l’rivolge alle Persone che convivono con l’, per non arrendersi alla propria condizione, perché raggiungere una migliore qualità di vita oggi si può. Nei Paesi industrializzati, l’interessa circa 1 persona su 100. Questa patologia si può verificare in tutte le età, con due ...