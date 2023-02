12 Febbraio 2023 – Messico | con uccisione Reverendo Fonseca sale a 8 il numero di sacerdoti cattolici ammazzati dal 2019

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Un sacerdote nell’ovest delè stato ucciso a colpi di fucile. Il Centro Cattolico Multimediale della Chiesa ha identificato il sacerdote come il Rev. Juan Angulo, 53 anni. Il centro ha dichiarato domenica che otto, tra cui Angulo, sono stati uccisi durante l’attuale amministrazione, che si è insediata nel dicembre 2018. La magistratura tunisina ha arrestato l’ex procuratore generale della capitale, Bechir Akremi, e l’ex presidente della Corte di Cassazione Taieb Rached. Entrambi rimossi dall’ordine giudiziario nel giugno 2022 con decreto presidenziale, insieme ad una cinquantina di colleghi. Il nuovo “oggetto” volante rilevato nei pressi del lago Huron è stato abbattuto su ordine del presidente Joe Biden e non rappresentava una “minaccia militare” per il territorio statunitense, lo ha ...

Oroscopo oggi lunedì 13: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno Le previsioni dell'Oroscopo di oggi lunedì 13: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la ...... ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 13al 19col favore delle stelle ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13AL 19...

Le previsioni meteo del 12 febbraio 2023 TGLA7

Meteo a rischio forti ondate di gelo entro Febbraio 2023 Meteo Giornale

Meteo, 12 febbraio con prevalenza di sole poi netto rialzo termico METEO.IT

Zuppa di Porro 13 febbraio 2023 Nicola Porro

Inizia così la nota congiunta di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal delle Marche in vista del triste anniversario del 14 febbraio. “Morti inaccettabili – scrivono i segretari ...Nel Corridoio Bazzani della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, nei pressi di Valle Giulia, fino al 12 febbraio è esposta una installazione site-specific a cura di Daniela Comani: YOU ARE ...