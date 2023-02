Zona Bianca | anticipazioni di domenica 12 febbraio

Leggi su 361magazine

12, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con "" il talk d'approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Al centro della puntata, il 73esimo Festival di Sanremo che ha sollevato diverse polemiche per alcuni temi trattati sul palco dagli artisti in gara e dagli ospiti: da Benigni a Fedez, passando per la presenza di Paola Egonu e il monologo di Chiara Ferragni fino al messaggio scritto da Zelensky, la gara canora sembra passata in secondo piano. Leggi anche –> Giaele De Donà indaga sull'astio tra Onestini e Diamante: "Io ti ho difeso" Nel corso della serata, si tornerà a parlare di Gina Lollobrigida e del suo discusso testamento con un audio esclusivo. Infine, focus sulla cantante Madame e sull'inchiesta sui falsi vaccini anticovid-19.