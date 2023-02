Zelensky | è farsa-Rai | slitta tutto | poi Questa roba a Sanremo | umiliante

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Lo "scandalo" a? Una, o quasi. Al Festival la scaletta è in netto ritardo: il messaggio del presidente dell'Ucrainacosì alle 2 di notte, quando c'è da credere che lo share sarà all'80% o giù di lì, ma con la stragrande maggioranza dei telespettatori addormentati o quasi. Insomma, tutti contenti: i filo-ucraini, che hanno incassato "l'endorsement" della kermesse più seguita d'Italia. I filo-russi, che hanno vistodepotenziato. E pure chi vuole un"solo per la musica", con la politica (in questo caso, quella estera) spinta in un angolino, innocua. Chi si aspettava toni infuocati dal presidente ucraino sarà rimasto deluso. Niente videomessaggio, è Amadeus a leggere la lettera del capo di Stato. "Per più di sette decenni - scrive ...