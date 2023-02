Zaccheroni ricoverato in ospedale | migliorano le condizioni dell’ex Inter

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ha spaventato ieri sera la notizia di un ricovero inin terapia intensiva per(vedi articolo). L’ex allenatore dell’nella stagione 2003-2004, come annunciato da Sky Sport, sta un po’ meglio dopo l’operazione. SEGNALI DI RIPRESA – Albertovenerdì sera è caduto in casa, con immediato ricovero d’urgenza in. L’ex allenatore dell’stasera ha subito unvento chirurgico per rimuovere un ematoma alla testa, eredità del colpo preso. Come annunciato da Alessandro Bonan in chiusura di L’Originale su Sky Sport, sta leggermente meglio. Un segnale positivo, in attesa che arrivino notizie confortanti sullo stato di salute di: la prognosi è ancora riservata.-News - Ultime notizie ...