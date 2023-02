Zaccheroni operato alla testa per rimuovere ematoma dopo la caduta | rimane in prognosi riservata

(Di domenica 12 febbraio 2023) Albertoè statooggiperunaver sbattuto violentemente laa terra in seguito a unanella sua abitazione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le sue condizioni sarebbero in miglioramento anche seinall’ospedale “Bufalini” di Cesena. L’ex tecnico campione d’Italia con il Milan nel 1998/1999 era stato trovato sul pavimento nei pressi di una scala interna della sua casa dmoglie Franca e dcompagna del figlio, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi SportFace.

Sul posto hannoi vigili del fuoco, in piena sinergia con il personale sanitario. TEMI: ... perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro Caduta in casa, Albertoricoverato ...Sul posto hannoi vigili del fuoco, in piena sinergia con il personale sanitario. TEMI: ... perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro Caduta in casa, Albertoricoverato ...

Alberto Zaccheroni operato per rimuovere un ematoma alla testa dopo la caduta. Prognosi resta riservata Eurosport IT

Zaccheroni operato, gli è stato rimosso un ematoma alla testa. Rimane in prognosi riservata TUTTO mercato WEB

Zaccheroni operato alla testa per rimuovere un ematoma dopo la caduta - Sportmediaset Sport Mediaset

Alberto Zaccheroni operato per rimuovere ematoma dopo la caduta Corriere della Sera

Zaccheroni operato, rimosso un ematoma alla testa. Sta meglio, ma la prognosi resta riservata Fcinternews.it

Le condizioni dell'ex allenatore sarebbero in miglioramento. Ancora da stabilire se la caduta possa essere stata causata da un precedente malore ...Secondo quanto riporta l'edizione online del Corriere della Sera, Zaccheroni nella giornata di sabato è stato operato per rimuovere un ematoma alla testa.