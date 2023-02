You 4 | parte 1 | la svolta verso il giallo

(Di domenica 12 febbraio 2023) Netflix ha deciso di rilasciare la quarta stagione di You in due parti. La primaè uscita su Netflix il 9 febbraio, mentre la seconda uscirà il 9 marzo. Da quel che abbiamo potuto vedere, questa nuova stagione segna un cambio fondamentale perché vira al, ma mantiene gli elementi di fondo che l’hanno caratterizzata a partire dalla prima stagione. Joe Goldberg a Londra Questa nuova stagionerispettando le premesse che avevamo visto alla fine della terza: Joe Goldberg (Penn Badgley) lascia gli Stati Uniti e approda in Europa alla ricerca della sua nuova ossessione, la bibliotecaria e pittrice Marianne. Fedele alla sua linea di stalker assassino, alla fine la trova e sta quasi per ucciderla, ma poi ci rinuncia. Cambia vita e nome, da Joe a Jonathan Moore, professore di letteratura in un’università inglese. Sembra ...

LEGGI "4 (prima): la recensione LEGGI "4: Charlotte Ritchie nel cast, le foto dal set svelano un inaspettato ritorno Per celebrare il ritorno di, Cardi B ha recentemente cambiato ...Mentre la primadella stagione ha mostrato un'importante rivelazione, la showrunner della serie TV svela alcune ...

Quando esce la seconda parte di You 4 su Netflix Today.it

You 4, parte 2 quando esce: il trailer ufficiale svela tutte le date Trend-online.com

"You", la quarta stagione è su Netflix: cosa sapere e dove eravamo rimasti Sky Tg24

'You 5' ci sarà la quinta stagione della serie tv Netflix Taxidrivers.it

You: Penn Badgley accetterebbe la morte di Joe per mano di Cardi B BadTaste.it TV

“Non sono in disaccordo“, ha detto. LEGGI – You 4 (prima parte): la recensione LEGGI – You 4: Charlotte Ritchie nel cast, le foto dal set svelano un inaspettato ritorno Per celebrare il ritorno di You ...You 4 parte 2, c’è l’annuncio ufficiale da parte di Netflix: data di uscita e trama finale in anticipo, le novità. Come molte altre serie originale Netflix anche You, sin dall’arrivo della prima ...