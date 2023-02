WWE | Ritorno al passato in vista per Chelsea Green?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 febbraio 2023) Durante la Royal Rumble femminile ha fatto il suoin WWE,, che a dire il vero, non può dirsi sicuramente soddisfatta di quanto fatto. Infatti persono arrivate, dal suo, solamente delusioni come il record negativo di permanenza nel Royal Rumble match femminile, ovvero 5 secondi o la sconfitta patita in pochissimi minuti contro Asuka a Raw. Reunion in? Sicuramentevorrà al più presto invertire questa rotta e per lei all’orizzonte si intravede un qualcosa di già visto. Infatti sembra che la WWE stia pensando di riavvicinarla a Mr.Stone, il suo manager durante la prima run nella compagnia ad NXT. Questo sembra molto più di un’idea attualmente, anche perché durante l’entrata dia Raw, ...