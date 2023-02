WWE | Jacy Jayne spiegherà i motivi del suo attacco a Gigi Dolin a NXT | ecco la card completa

(Di domenica 12 febbraio 2023)deve delle spiegazioni. L’inaspettatonei confronti dell’ormai ex partner, arrivato nell’ultimo episodio di NXT durante il “Ding Dong Hello“, show di Bayley, ha fatto parlare tutti negli ultimi giorni e ha lasciato il segno, letteralmente e metaforicamente. La WWE ha annunciato, sul suo sito ufficiale, che l’ex Toxic Attraction sarà a NXT questo martedì ele sue azioni nei confronti della, che come abbiamo riportato dovrebbe assentarsi dalle scene per qualche tempo per “vendere” l’subito. Sembra chiaro che la WWE voglia proporre un match tra le due a Stand & Deliver, prossimo speciale di NXT in programma durante il Wrestlemania Weekend, ma ne sapremo sicuramente di più durante la ...

...la giovanissima Roxanne Perez è riuscita a mantenere il titolo sconfiggendo Gigi Dolin eJayne. Dove vedere NXT Vengeance Day L'evento è come sempre visibile in esclusiva sulNetwork . Le ...La card di NXT vengeance Day Triple Threat Match for the NXT Women's Championship: Roxanne Perez (C) vs Gigi Dolin vsJayne Dopo la dipartita di Mandy Rose dallaJane e Gigi Dolin hanno ...

WWE: Le Toxic Attraction non esistono più, Jacy Jayne pone fine all’amicizia Zona Wrestling

WWE: Jacy Jayne reagisce al tradimento effettuato ai danni di Gigi Dolin Spazio Wrestling

Gigi Dolin potrebbe assentarsi da NXT per qualche settimana The Shield Of Wrestling

Mandy Rose vuole un nuovo progetto nella sua carriera World Wrestling

La card di WWE NXT Vengeance Day, match nella gabbia per il titolo Tom's Hardware Italia

On next week’s episode of NXT, WWE NXT Champion Bron Breakker returns ... The show will also feature Jacy Jayne explaining her actions after betraying Gigi Dolin, as well as a lineup of high-stakes ...Jacy Jayne, Damon Kemp, Tiffany Stratton, and more are set for the Valentine's Day edition of WWE NXT. On February 7, 2023, Toxic Attraction split on a special episode of Bayley's Ding Dong Hello show ...