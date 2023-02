Wta Linz 2023 | Potapova domina Martic in finale | secondo titolo in carriera per la russa

(Di domenica 12 febbraio 2023) Anastasiaè la vincitrice del WTA 250 di, ildella sua giovanedopo quello ottenuto lo scorso anno ad Istanbul. Laclasse 2001 di fatto inha vinto il match più facile della settimana austriaca, battendo con un netto 6-3 6-1 Petra. Nei quattro precedenti incontri invece era sempre stata costretta a ricorrere al terzo set, compreso un primo turno contro Lucia Bronzetti in cui si è trovata spesso vicina alla sconfitta. E invece da una possibile eliminazione al round d’esordio arriva un successo che le regala un best ranking di n°31 al mondo da domani. SportFace.

Anastasia Potapova affronterà Petra Martic nella finale del torneo250 di2023 , in programma dal 6 al 12 febbraio in Austria. Sono loro due ad aver raggiunto l'atto finale dello storico evento sui campi indoor di, dopo due semifinali molto lottate.

