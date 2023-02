Wo Long | Fallen Dynasty non avrà il supporto per Steam Deck

Leggi su tuttotek

(Di domenica 12 febbraio 2023) Wosta per uscire ed è stato confermato che nonilpere i salvataggi cross-platform La pagina delle FAQ realizzata di recente per Woha condiviso maggiori dettagli sul gioco, inclusa la mancanza diperal lancio. Sfortunatamente, il Team Ninja non ha specificato se ci sarà un aggiornamento post-lancio per aggiungere ilperin futuro. Inoltre, gli sviluppatori hanno anche spiegato che il Variable Refresh Rate non sarà supportato su nessuna console. Per fortuna la versione PC riuscirà a girare con un framerate ...