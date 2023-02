Volley | SuperLega | Piacenza surclassa Milano | Romanò top scorer e Lucarelli torna in campo! Verona batte Padova

(Di domenica 12 febbraio 2023) Oggi pomeriggio si sono disputate due partite valide per la 19ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile.ha sconfittoper 3-1 (27-25; 25-18; 18-25; 25-19) di fronte al proprio pubblico del PalaBanca e agganciando Civitanova al quarto posto in classifica generale (oggi la Lube non gioca, il match con Siena è stato rinviato a causa delle scosse di terremoto in Toscana). I Lupi hanno festeggiato l’attesissimo ritorno in campo dell’ormai ex infortunato Ricardo, schiacciatore capace di mettere a segno 10 punti. Topl’opposto Yuri(19 punti), doppia cifra anche per l’altro martello Yoandy Leal (15) e per il centrale Robertlandy Simon (11, 4 muri). I meneghini, alla terza sconfitta nelle ultime ...

