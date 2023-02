Volley | Superlega 2022 2023 | Perugia batte Trento al tiebreak | vince anche Modena

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) L’ottava giornata di ritorno delladimaschile ha visto andare in scena altri due match nel tardo pomeriggio e nella prima serata di oggi. La notizia del giorno è che la Sir Safety Susaha bisogno delper la prima volta in stagione: i ragazzi di coach Anastasi hanno infatti vinto 3-2 in casa dell’Itas Trentino, al termine di un match davvero spettacolare e di grande qualità. Arriva la vittoria numero 19 in campionato per Giannelli e compagni, che continuano la loro marcia di sole vittorie dopo aver archiviato la vittoria della regular season già da alcune giornate.lotta con carattere, ma alla fine deve alzare bandiera bianca dopo essere stata la prima squadra ad aver trascinatoal quinto set ...