(Di domenica 12 febbraio 2023)è stata grande protagonista al Festival di Sanremo, dove ha ricoperto il ruolo di co-conduttrice in occasione della terza serata. La pallavolista è parsa a suo agio sul Palco del Teatro Ariston, partecipando a divertenti siparietti con Amadeus e Gianni Morandi, presentando i vari cantanti in gara ed enunciando un monologo. La veneta, che in conferenza stampa ha aperto anche alla possibilità di un ritorno in Nazionale dove aver espresso la volontà di prendersi una pausa dopo gli ultimi Mondiali, ha giocato la sua ultima partita lo scorso 5 febbraio: il suo VakifBank Istanbul è stato sconfitto dal Fenerbahce Istanbul con un secco 3-0, l’opposto ha perso nettamente lo scontro diretto con Melissa Vargas.in? Il campionato turco ...

...mondiale di pallavolo l'aveva selezionata per affidarle la guida della prima squadra di...ha deciso di non rinnovare il contratto con la Nazionale Mi è stato proposto con una email il ...... nella peggiore delle ipotesi, nel colpo per cui il francese è noto: il serve and, di cui è ... Siaentrambi sono parsi in ottima forma, in questa settimana a Montpellier, sia...

Volley, perché Paola Egonu non sta giocando in Turchia Quando tornerà in campo: c'è Novara in Champions League OA Sport

A-1 femminile: Milano non fa sconti e travolge anche Macerata La Gazzetta dello Sport

Volley A1/F: Milano espugna Macerata. Oggi c’è Conegliano-Cuneo IdeaWebTv

Milano torna con i tre punti da Macerata Corriere dello Sport