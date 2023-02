Volley femminile | Serie A1 19a giornata | Firenze asfalta un Chieri irriconoscibile Il 3-0 profuma di play-off

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) Quarto successo consecutivo per Il Bisonte, che demolisce con un secco 3-0 la Reale Mutua Fenerache arrivava dal tie break perso contro Conegliano. Partita di spessore della squadra di Parisi, che per due set domina le più titolate rivali, che si sono svegliate troppo tardi e si sono dovute inchinare in volata ad unin serata di grazia: si avvicina così all’obiettivo-off. Ti aspetti unspumeggiante in avvio di partita, dopo la bella prova delle piemontesi contro Conegliano, e invece c’è solo una squadra in campo nel primo set, Il Bisonte, che entra in campo con gli occhi della tigre e manda in difficoltà da subito la squadra piemontese prendendo un vantaggio incolmabile e vincendo 25-16 il parziale di apertura....