Volley Bergamo 1991 | che orgoglio | anche Novara cade al Pala Intred

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 febbraio 2023). Battere le squadre che la precedono in classifica: ormai un’abitudine, più che consolidata. Ilsi regala un’altra grande vittoria al, battendoin una classica della pallavolo italiana. Le rossoblù si aggiudicano il match della 18ª giornata per tre set a uno: è il nono successo stagionale e consolida il settimo posto che vale un posto ai playoff, sempre più alla portata. L’annuncio dei quintetti viene seguito da un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto che ha causato migliaia di morti in Siria e in Turchia.haesposto una bandiera turca, sorretta simbolicamente dalla schiacciatrice Ebrar Karakurt, nativa di Balikesir (nella parte ovest del paese). ...