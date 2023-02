Voleva lasciare da tempo | il retroscena di Bertone | la verità su Ratzinger

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) L'11 febbraio è una data scolpita nella storia della Chiesa. Non solo perché in questo giorno di 94 anni fa (11/02/1929) Benito Mussolini, a nome del Re, e il Cardinale Pietro Gasparri, a nome di Papa Pio XI, firmavano i Patti Lateranensi e il Concordato con cui veniva posta la parola fine alla c.d. “questione romana”, ma anche perché proprio l'11 febbraio di dieci anni or sono Benedetto XVI annunciava al mondo la decisione di rinunciare al Sommo Pontificato. In questo giorno del 2013 Papaaveva convocato un Concistoro che doveva essere di routine: nel programma della cerimonia c'era l'approvazione finale dei decreti di canonizzazione di alcuni nuovi Santi, tra cui i Martiri di Otranto, la ridente città salentina praticamente spazzata via dai turchi nel 1480. I circa 50 cardinali che presero parte a quella sessione puramente burocratica erano quasi in ...