Voglio parlare con Fedez Vanoni gela Amadeus | cosa avete visto

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 febbraio 2023) L'ultimo super ospite del Festival di Sanremo è Ornellache sul palco dell'Ariston, ancora una volta, mostra tutta la sua grinta cantando brani leggendari, come "Eternità", "Una ragione di più", ma anche "L'appuntamento" e "Vai, Valentina". E la standing ovation è scontata. "Meno male che non sono in gara perché la gara mi fa morire", ha detto al termine dell'esibizione. Poile ha regalato "i carciofi che ti avevo promesso, sono dieci". "Siete un po' tirchi sui carciofi", ha scherzato lei che ha anche chiamato in causa anche, protagonista senza volerlo della serata finale del Festival: “con lui, ho una storia da raccontargli”.ha colto subito la palla al balzo per scherzare con il marito della sua co-conduttrice Chiara Ferragni: “Stasera è ...