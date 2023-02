Vivere d' arte | vivere d' amore | Maddalena Crippa e Peter Stein ci raccontano la loro ricetta Italia-Germania

(Di domenica 12 febbraio 2023) «Siamo a quota nove, dopo Tito Andronico, Zio Vanja, Pentesilea, Medea, Schönberg Kabarett, Riccardo II,Mia, Der Park».fa uno sforzo di memoria per elencare gli spettacoli interpretati dal 1989 con la regia del marito. E uno le sfugge. «Ci sono anche I demoni» interviene lui, gigante della scena europea, nel suono impeccabile e ricco. Oggi siamo a quota 10, quindi, con Il compleanno di Harold Pinter, in tournée fino al 5 marzo: storia di una coppia e delaffittuario, psichicamente labile, che vivono una noiosa e ripetitiva quotidianità fino all’arrivo di due indecifrabili figuri.(foto Daniela ...

...un ciclo in cinque puntate che mette insieme due cineasti letteralmente fondamentali per l'... Mae Marsh, Lesli Loveridge, Alfred Paget, Lillian Gish Due sorelline vengono mandate adagli ...Il fondamento stesso della Guerra del 1861 torna a, stavolta in personaggi sui quali uno dei film fondamentali per lo sviluppo dell'del cinema l'autore ci fa prendere posizione. Ben ...

Cittaslow: L'arte del buon vivere anche nelle metropoli Ville e Giardini

Innamorarsi dell’arte: San Valentino alle Gallerie d’Italia di Napoli ... Napoli da Vivere

Carnevale, spazio e arte mai così vicini: dialogo tra l'artista ... Vivere Fano

Durham, pellegrino di mobili geografie | il manifesto Il Manifesto

“Ripopoliamo il Molise con l’arte e con gli artisti”, i 4 paesi croati protagonisti di un nuovo progetto culturale Primonumero

L’arte – attraverso la rappresentazione della vera natura ... Ma da oggi dobbiamo esercitare con coerenza il nostro modo di vivere e praticare l’idea che abbiamo dell’amore.Tornata a vivere con i genitori la sua passione per l’arte trova ampio consenso sia da parte del padre che le regala la sua prima scatola di colori, sia da parte della madre che, diventata direttrice ...