I suoi Los Angeles Lakers hanno sconfitto i campioni in carica dei Golden State Warriors, ma ilche ha fatto il giro dei social è stato quello del suo arrivo da. 'Quando si è messo a ...Episodio di violenza prima della gara di Premier League tra West Ham e Chelsea. Undei Blues ha provocato un gruppo di supporters degli Hammers, ...

Video, tifoso del Chelsea provoca quelli del West Ham e viene steso con un pugno La Gazzetta dello Sport

Juve, Allegri una furia! Se la prende con il tifoso VIDEO ilBianconero

"E' bellissima perchè c'è questo", gesto da brividi di Simeone con un tifoso | VIDEO CalcioNapoli24

Entusiasmo travolgente, siparietto Kvara-tifosi a Castel Volturno | VIDEO CalcioNapoli24

Simeone, il gesto del Cholito con il tifoso fa impazzire tutti: avete visto – VIDEO Spazio Napoli

«Non è da me un'arrabbiatura così ma non mi piace chi fischia a prescindere: bisogna stare tutti dalla stessa parte»: il tecnico della Juventus, Massimiliano ...Tifoso leoncello, conosciuto da tutti come Red, che ha perso la vita nel 2013, a soli 29 anni. Presenti all’inaugurazione il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, il vice e assessore allo sport Samuele ...