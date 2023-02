VIDEO Sinner-Cressy 2-0 | Finale ATP Montpellier 2023 | highlights e sintesi

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) Missione compiuta. Jannikha vinto nelladell’ATP250 di(Francia). Sul veloce indoor transalpino, l’altoatesino (n.17 del mondo) ha sconfitto per 7-6 (3) 6-3 l’americano Maxime(n.51 del ranking) in 1 ora e 36 minuti di partita. Una vittoria che proietta al n.14 del mondo il nostro portacolori. Un atto conclusivo gestito da veterano dal tennista del Bel Paese che ha saputo piazzare la zampata nei momenti importanti delle due frazioni, conquistando il primo titolo dele il settimo della sua carriera a 21 anni e 6 mesi. Per Jannik è, quindi, la settima affermazione su otto Finali disputate, agganciando Matteo Berrettini in terza posizione nella classifica dei tennisti italiani con più vittorie nel circuito. Non è stato un match semplice al cospetto di un ...