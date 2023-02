VIDEO Marco Mengoni vince Sanremo 2023 | riviviamo l’esibizione di “Due vite” e la clip ufficiale

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023)ha vinto il Festival dicon la canzone “Due”. Il classe 1988 è stato l’autentico mattatore del concorso canoro, issandosi in testa alla classifica sin dalla prima serata e aggiudicandosi anche la graduatoria relativa alle cover di venerdì 10 febbraio. Si tratta della seconda affermazione in carriera per il laziale, che nel 2013, dunque esattamente dieci anni fa, si impose con la famosa canzone dal titolo “L’essenziale”. Il record assoluto di vittorie resta di Domenico Modugno (4) e Claudio Villa (4), mentre nella graduatoria Iva Zanicchi è terza (3). Quest’anno asi è materializzata una top5 composta interamente da uomini.ha infatti preceduto sul podio Lazza (“Cenere”) e Mr. Rain (“Supereroi”). ...