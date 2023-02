VIDEO Marco Mengoni vince Sanremo 2023 | l’esibizione di “Due vite” e la clip ufficiale

(Di domenica 12 febbraio 2023)ha vinto il Festival dicon la canzone “Due”. Il classe 1988 è stato l’autentico mattatore del concorso canoro, issandosi in testa alla classifica sin dalla prima serata e aggiudicandosi anche la graduatoria relativa alle cover di venerdì 10 febbraio. QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO? Si tratta della seconda affermazione in carriera per il laziale, che nel 2013, dunque esattamente dieci anni fa, si impose con la famosa canzone dal titolo “L’essenziale”. Il record assoluto di vittorie resta di Domenico Modugno (4) e Claudio Villa (4), mentre nella graduatoria Iva Zanicchi è terza (3). Quest’anno asi è materializzata una top5 composta interamente da uomini....

Ecco gli applausi in sala stampa per la vittoria diMengoni del 73esimo Festival di Sanremo . Il brano portato in gara daMengoni si intitola 'Due vite'. 'Volevo dedicare questo premio a tutte le donne che hanno partecipato, che sono delle cantanti meravigliose. Nella top five siamo arrivati in cinque ragazzi', ha ......"Colpo di fulmine" - 2009Carta " "La forza mia" - 2010 Valerio Scanu " "Per tutte le volte che" - 2011 Roberto Vecchioni " "Chiamami ancora amore" - 2012 Emma " "Non è l'inferno" - 2013...

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: il momento della proclamazione RaiNews

Sanremo 2023, Marco Mengoni vince il Festival: «Il premio a tutte le donne in gara» - Il video Open

Marco Mengoni, ecco il video ufficiale di "Due vite": canzone che ha vinto Sanremo 2023 Gazzetta del Sud

Marco Mengoni è il vincitore di Sanremo 2023 con 'Due vite': la proclamazione Repubblica TV

LIVE Sanremo 2023, 11 febbraio in DIRETTA: vince Marco Mengoni, il video dell'esibizione. Lazza e Mr. Rain sul podio OA Sport

Se il successo di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023 sembrava ampiamente pronosticabile sin dalle prime due serate, quando si è inserito in vetta alla classifica e non si è più scostato, era di ...Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Due vite”. Il classe 1988 è stato l’autentico mattatore del concorso canoro, issandosi in testa alla classifica sin dalla prima ...