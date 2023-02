VIDEO – Lecce-Roma 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 12 febbraio 2023), anticipoventiduesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Via del Mare. PARI TUTTO GIALLOROSSO –1-1 nell’anticipoventiduesima giornata diA. Lanon riesce a dare continuità e si fa raggiungere al terzo posto da Atalanta (vittoriosa stasera) e Milan (vittorioso ieri). Botta e risposta in avvio, colche colpisce per primo al 7?: angolo da destra, colpo di testa di Federico Baschirotto e carambola che sbatte su Roger Ibanez e finisce dentro. È autogol del brasiliano. Reazione immediata degli ...

La cronaca di- Roma ( GLI HIGHLIGHTS ) vedi anche Serie A, vinconoe Roma. Sassuolo - Atalanta finisce 1 - 0.Padroni di casa subito in vantaggio: al minuto 7 cross di Strefezza, ...'Cosa ha vinto nel mondo Dove ha giocato a calcio Dimmi... Non ha giocato! Quanto uno diventa un grande così'. Parole dell'arbitro Gianluca Aureliano, che all'intervallo di- Roma, subito dopo il passaggio dalle sue parti dell'allenatore giallorosso José Mourinho, chiede a Gallo dei salentini queste cose (ponendo poi il suo dito sulla tempia), che per molti tifosi ...

Biancocelesti sconfitti in casa dall'Atalanta. I giallorossi non vanno oltre l'1-1 al Via del Mare. In Germania prosegue il duello tra Bayern, Union Berlino e Borussia. In Francia stecca il Psg ...Il Lecce è la squadra più giovane del campionato e la quinta squadra più giovane tra i tornei europei più competitivi, c’è voglia di competere con chiunque”. C’è un aspetto che i giallorossi sono però ...