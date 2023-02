VIDEO – Lazio-Atalanta 0-2 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 12 febbraio 2023), anticipoventiduesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico di Roma. AGGANCIO AL PODIO –0-2 nell’anticipoventiduesima giornata diA. L’aggancia la Roma e tiene il passo del Milan, portandosi al terzo posto in classifica. Lo fa battendo la, che si ferma ancora e ha collezionato solo due punti nelle ultime tre giornate. Inizio promettente dei bergamaschi, con tre occasioni nel primo quarto d’ora. Ne ha una però enorme Ciro Immobile, che su ottima giocata di Sergej ...

Elezioni regionali, centrodestra alla conquista die Lombardia Sull'energia, Meloni ha ... Il più interessato, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, era invece collegato incall. Con ...... un processo che fino a poco fa richiedeva numerosi assistenti. Sebbene sia ancora all inizio ... ecco cosa dovete sapere Il 12 e 13 febbraio si vota per le elezioni regionali ine Lombardia:...

Lazio-Atalanta 0-2: gli highlights | Video Sport Mediaset

VIDEO - L'Atalanta vince lo scontro Champions: 2-0 alla Lazio, gol e highlights Tutto Napoli

Lazio-Atalanta, le parole di Toloi a fine partita / VIDEO Cittaceleste.it

Video Lazio-Atalanta, Sarri in conferenza: "Sull'Atalanta aveva ragione Guardiola" La Gazzetta dello Sport

VIDEO/ Lazio, Sarri: “Ecco cosa ci è costato punti nelle ultime partite” fcinter1908

anche se ancora ieri Silvio Berlusconi ha diffuso un video via social. Diffusi i timori sull’affluenza. Alle ultime Regionali del 2018 l’astensione fu infatti del 27% in Lombardia e del 33% nel Lazio.Sconfitta pesante quella subita dalla Lazio contro l'Atalanta ... Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Geo Editrice S.r.l.; per ogni comunicazione avente ad oggetto i ...