VIDEO Biathlon | Julia Simon vince la pursuit ai Mondiali | 11ma Dorothea Wierer

(Di domenica 12 febbraio 2023) Oggi, domenica 12 febbraio 2023, sono proseguiti ad Oberhof, in Germania, i2023 di: la10 km femminile ha visto la vittoria della francese, prima in 32’00?8, davanti alla tedesca Denise Herrmann-Wick, seconda a 27?0, ed alla norvegese Marte Olsbu Roeiseland, terza a 37?7. Poca gloria in casa Italia dopo il forfait di Lisa Vittozzi, che sarebbe partita quinta:a 1’29?2, Hannah Auchentaller è 32ma a 3’55?0, Samuela Comola è 42ma a 4’36?4 e Rebecca Passler è 45ma a 4’44?9. Le gare deinon sono valide per la Coppa del Mondo.l’oro mondiale nell’inseguimento femminile a ...

