Vidal | 18° Compleanno e Attesa per Skriniar | L’Extra di Vidal e l’Arrivo di Akinsanmiro al Nerazzurro

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ebenezerha fatto tappa in tutte le grandi squadre europee prima di scegliere l’Inter. Real Madrid, Juventus, Roma, Benfica, Sassuolo e un paio di club inglesi erano su di lui, ma il giovane centrocampista nigeriano ha aspettato di diventare maggiorenne e, come una stella cadente, ha illuminato l’ultimo giorno del mercato invernale con la sua firma. Classe 2004, da pochi giorni si allena con la Primavera: il d.s. Ausilio e il suo vice Baccin lo seguono da quando si è messo in luce al Torneo di Viareggio del 2022, dove ha vinto il titolo di miglior giocatore. Ebenezerè un giovane di talento che ha scelto una strada ben precisa. Il diciottenne nigeriano ha sognato di indossare la maglia dell’Inter e, dopo un anno di, ha finalmente raggiunto il suo obiettivo. In settimana è tornato dalla Nigeria, dove ...