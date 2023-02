Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 febbraio 2023)DELL’12 FEBBRAIOORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA CASSIA BIS DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA IN DIREZIONEALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA 3 KM DI CODE PER LAVORI POI SULLA A24TERAMO TRA VALLE DEL SALTO E IL BIVIO TORANO -PESCARA IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, Servizio fornito da Astral