Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 febbraio 2023)DELL’12 FEBBRAIOORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE EUR SULLA CASILINA CODE TRA TORRENOVA E IL GRA IN DIREZIONEDA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, Servizio fornito da Astral