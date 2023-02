Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 febbraio 2023)DELL’12 FEBBRAIOORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SU VIA AURELIA AL MOMENTO SI TRASITA SU UNA SOLA CORSIA TRAFFICO CON CODE TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONECODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA TRA SPONACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONEIN PROVINCIA A RIETI SEGNALIAMO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SULLA SP10 TURSISTICA DEL TERMINILLO PER NEVE AL KM 3+500. PRESTARE ATTEZXIONE DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, Servizio fornito da Astral