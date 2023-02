Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 febbraio 2023)12 FEBBRAIOORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1FIRENZE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA PONZANO ROMNANO DIREZIONE FIRENZE A MACCARESE SI RALLENTA IN VIALE ROSIPIGLIOSI IN PTROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE LUIGI GASTINELLI NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STRADA STATALE CASSIA SI STA IN CODA AL KM 52 E 700 CIRCA NELLE DUE DIREZIONI SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA A CURA DI ASTRAL SPA, PERTANTO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO E’INTERROTTO SULL’INTERA LINEA, CON ULTIME PARTENZE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00 E’ ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO DA CLAUDIO VELOCCIA E ...