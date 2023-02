Veronica Manganese | scomparsa da martedì | il corpo della 23enne trovato nel fiume | gli abiti sull' argine

Il corpo di, la ragazza di 23 anni, scomparsa da casa lo scorso 7 febbraio, è stato ritrovato nel fiume Era, nel punto in cui confluisce nell' Arno , nel territorio di Ponsacco , in provincia ...Gli operatori erano sul posto per le ricerche di, 23enne scomparsa proprio dalla città del mobile martedì 7 febbraio. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell'...

Ragazza di 23 anni scompare a Ponsacco PisaToday

Ponsacco, si allontana a piedi da casa e scompare: si cerca la 23enne Veronica Manganese Fanpage.it

Ragazza scompare da Ponsacco Ricerche serrate da due giorni LA NAZIONE

Ritrovato il cadavere di una donna nel fiume: indagano le forze dell'ordine PisaToday

Cadavere nel fiume Era, è Veronica IlCuoioInDiretta

Il corpo di Veronica Manganese, la ragazza di 23 anni, scomparsa da casa lo scorso 7 febbraio, è stato ritrovato nel fiume Era, nel punto in cui confluisce nell'Arno, nel territorio di Ponsacco, in ...In volo, come ormai accade da giorni, c’è l’elicottero dei vigili del fuoco che cercano senza sosta tracce di Veronica Manganese. Qualcosa però rompe la routine, l’elicottero di un tratto si ferma e ...