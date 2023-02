Verissimo | Cristiana Ciacci parla in lacrime della lotta all’anoressia | “Mio papà Little Tony da ignorante non ha mai compreso questa malattia”

(Di domenica 12 febbraio 2023)e il toccante raccontosuacontro l’anoressia. La figlia del cantanteè stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata diandata in onda sabato 11 febbraio e si è lasciata andare ad una lunga confessione su quella che è stata la sfidasua vita: sconfiggere i disturbi alimentari. Malattie che, complici anche i social, colpiscono sempre più i giovanissimi (ve ne abbiamoto QUI), e che laha voluto portare in televisione raccontando la sua personale esperienza. “Sono stata malata per 12 anni “, ha esordito.”L’anoressia è unabrutta, cattiva, che affonda le sue radici nelle fragilità e nei dolori. Sono ...

Ciacci ha poi confidato nel salotto di Silvia Toffanin di non esser mai stata capita da Little Tony e di aver chiesto aiuto per uscire dall'anoressia: 'Mio papà da ignorante non ha mai ...

Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, ha parlato della sua infanzia difficile a Verissimo. "La mancanza di amore che i miei genitori mi hanno fatto vivere perché erano impegnati con il lavoro, m ...Cristiana Ciacci, l'unica figlia di Little Tony, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante ha raccontato tutta la sua vita: l'infanzia e poi l'adolescenza non facile di una bambina ...