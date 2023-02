“Vergogna” Marco Mengoni | fioccano polemiche dopo la vittoria al Festival di Sanremo

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 12 febbraio 2023)di, ladinon è stata senza. Sui social infatti non sono mancate le frecciate. Il motivo? dal 2014 sul gradino più alto non sale una donna: ieri addirittura nessuna nella cinquina finale. “In effetti occorre dare in parte ragione a chi sostiene cheè lo specchio del paese: ovvero, quel luogo dove le donne vengono invitate e blandite, e suscitano tanti post sulla forza femminile, ma poi parlano a notte fonda, mentre il timone lo reggono gli uomini”. “dedica il premio alle donne diperché “siamo 5 ragazzi”. Ve lo deve dire lui in maniera elegante è stata una fotografia impietosa di quello che è il mondo della musica italiana”, scrive Leila. “Il prossimo ...