Valtteri Bottas | le verità del pilota di Alfa Romeo

A completare l'elenco dei piloti in doppia cifra ci sono anche Carlos Sainz, che si attesta sui 12 milioni, Sergio Perez e(questi ultimi due guadagnano 10 milioni a testa). ...... sfiorando la vittoria all'esordio con un grande team, non ottenendola solo per un pasticcio incredibile del box della Mercedes, e superando all'esternoa parità di vettura, in un ...

Formula 1: Alfa Romeo, shakedown a Barcellona per la C43 [Video] - Formula 1 - Automoto.it Automoto.it

Alfa Romeo F1, primi giri in pista per la C43 di Bottas e Zhou La Gazzetta dello Sport

F1, c'è già una monoposto 2023 in pista: ecco quale Tuttosport

F1, le prime accelerate della nuova Alfa Romeo C43: filming day al Montmeló. VIDEO Sky Sport

La C43 assaggia la pista: filming day Alfa Romeo a Barcellona FormulaPassion.it

Al volante si sono alternati Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou mentre oggi qualche giro lo svolgerà anche il tester Theo Pourchaire. La squadra svizzera è stata l'unica a presentare nei giorni scorsi la ...La stagione 2023 è ufficialmente cominciata. Venerdì, la Sauber C43 Alfa Romeo-Ferrari ha compiuto i primi giri di pista sul circuito di Montmelò sfruttando i tradizionali 100 ...