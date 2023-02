Usi davvero i termosifoni nel modo giusto? Ecco perché arrivano bollette salatissime

Leggi su computermagazine

(Di domenica 12 febbraio 2023) È possibile gestire il proprio termosifone al meglio affinché non diventi un malanno per la nostra bolletta della luce?che tipo di consigli seguire per l’occasione. Il rincaro energetico certamente ci mette nella condizione di dover scegliere, in maniera ancora più accurata di prima oltretutto, in chegestisce i dispositivi elettronici e gli elettrodomestici. Pensiamo che sia molto importante al giorno d’oggi fare attenzione a questi aspetti, soprattutto se non abbiamo una vaga idea di quanto possa incidere in bolletta un determinato strumento di cui abusiamo tutti i giorni. La soluzione è dietro l’angolo – Computermagazine.itCe ne sarebbero diversi da nominare e, casualmente, tutti quanti potrebbero essere più che dannosi per il costo in bolletta. Dipende di cosa si tratta nello specifico, lo sappiamo bene, ma ciò non ...