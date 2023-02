La difesa aerea nordamericana "ha rilevato un'anomalia del radar - si rileva in una nota delle forze armate- e ha inviato aerei da combattimento per indagare. Quegli aerei non hanno identificato ...Leggi Anche Giallo sui cieli, il Pentagono abbatte un oggetto non identificato sull'Alaska Leggi Anche, abbattuto il pallone spia cinese su ordine di Biden - Pentagono:un secondo aerostatico sopra l'America del Sud Trudeau: 'Ho parlato con Biden' Trudeau ha reso noto su Twitter di aver ...

Pentagono: avvistato un pallone-spia cinese nello spazio aereo Usa Euronews Italiano

Usa: secondo pallone cinese avvistato sul Sud America. Chiusi tre aeroporti negli Stati Uniti Il Sole 24 ORE

Pallone spia cinese avvistato in Usa. Pechino: "Serviva per il meteo" AGI - Agenzia Italia

Ufologi italiani: “L'ONU dovrebbe occuparsi del fenomeno ufo” Università eCampus

Usa: avvistato e abbattuto nuovo oggetto aereo non identificato in Canada | Aveva forma cilindrica come quello in Alaska TGCOM

LEGGI ANCHE > Usa, abbattuto il pallone spia cinese su ordine di Biden | Pentagono: avvistato un secondo aerostatico sopra l'America del Sud Trudeau: "Ho parlato con Biden" Trudeau ha reso noto su ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...