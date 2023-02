Union Berlino | un sogno chiamato Champions League | la squadra dei tifosi esempio di calcio anticiclico

(Di domenica 12 febbraio 2023) Die Mauer muss weg. Il muro deve cadere. Lo slogan delladivisa, spartita per quasi trent’anni tra est ed ovest, oggi è un coro che ibiancorossi dell’, la grande sorpresa della Bundesliga, intonano allo Stadion An der Alten Försterei, che tradotto dal tedesco significa “lo stadio vicino alla vecchia casa del guardaboschi”. Un nome decisamente poco commerciale per uno stadio di questi tempi, che presto potrebbe vedere anche un altro muro abbattersi: grazie al grande campionato di quest’anno, che vede l’Eisern(l’e di ferro, soprannome con il quale viene chiamata labiancorossa) seconda ad un solo punto dalla corazzata Bayern Monaco, sognare in grande non costa nulla e anche solo l’approdo in...

Biancocelesti sconfitti in casa dall'Atalanta. I giallorossi non vanno oltre l'1-1 al Via del Mare. In Germania prosegue il duello tra Bayern, Union Berlino e Borussia. In Francia stecca il Psg ...