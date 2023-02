Un nuovo Medio Oriente? La strategia di Netanyahu secondo Michael Inss

Leggi su formiche

(Di domenica 12 febbraio 2023) Benjamin“ha ben chiaro il suo orizzonte strategico”, dice Kobi, docente all’Institute for National Security Studies presso l’Università di Tel Aviv, a Formiche.net. Una visione chiara e netta, che il primo ministro israeliano vuole portare avanti nonostante, se non addirittura sfruttando, i suoi alleati di governo, compresa la destra religiosa che sembra rappresentare a volte un ostacolo nei rapporti con gli Stati Uniti di Joe Biden, aggiunge. L’obiettivo diè “la ristrutturazione dele oltre”, spiega indicando quello che per l’Italia è il Mediterraneo. Il professore cita, infatti, anche l’Italia assieme alla Grecia e alla Turchia. Raggiunto questo scopo, “allora i palestinesi saranno costretti a sedersi al tavolo negoziale”, afferma. Come fare? Due sono le ...