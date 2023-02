Un altro colpo alla Kostic | la Juventus ha trovato il nuovo Cuadrado

... ma non riuscendo però a piazzare il veroche avrebbe cambiato le cose: John Collins infatti ...la rotazione dei lunghi e hanno aggiunto Mike Muscala al roster - un buon comprimario e poco, ...Nel finale una chance clamorosa per parte: Mahrez, servito perfettamente da Alvarez, avrebbe ildel k.o. sul sinistro ma a pochi metri dalla porta spara altissimo; dall'lato Duran ...L'Italia risponde a sua volta rinunciando ai pali per tentare il colpo grosso. Ma l'Inghilterra risponde 'presente' dal punto di vista fisico e difensivo e l'azione sfuma. Al 23' Lamaro, che già ...Alla squadra di Stoytchev il derby di Padova al tie break. I biancorossi di Botti superano Milano in quattro set ...