Ultime Notizie – Vauro | “Berlusconi ha detto verità su Zelensky | lo bacerei in bocca”

(Di domenica 12 febbraio 2023) “Se fosse qui Silvio, ioinSilvio. Hauna sacrosanta, non so per quale motivo. Ma hala sacrosantasu questa guerra tragica”., ospite di Non è l’Arena, commenta così le parole di Silviosu Volodymyr. Il leader di Forza Italia ha affermato che, da premier, non avrebbe incontrato il presidente ucraino. “Bastava che cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore”, le parole di. “C’è un invasore da condannare e c’è anche un pupazzo presidente che sta facendo ...