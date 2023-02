Ultime Notizie – Udinese-Sassuolo 2-2 | autogol di Perez

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 12 febbraio 2023) Trafinisce in parità alla Dacia Arena contro ilospite, 2-2 il risultato finale. A sbloccare, neanche un minuto dal fischio d’avvio, proprio i padroni di casa con Udogie che supera una difesa immobile e Consigli neanche si tuffa. Ilreagisce, e dopo un’occasione sprecata subito dopo il gol subito pareggia al 6? con Henrique, e qui è la difesa dell’a rimanere imbambolata. Infortunio per Berardi al 12?, esce sostituito da Bajrami. Occasione al 26? per Frattesi ma la palla va sul palo. Al 27 il raddoppio dell’grazie a Bijol dopo un lancio spiovente di Samardzic. Nei due minuti di recupero della prima frazione undiannulla il vantaggio dei friulani. Nel secondo tempo da notare al 61? ...