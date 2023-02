Ultime Notizie – Ucraina | Berlusconi | “Da premier non avrei parlato con Zelensky”

(Di domenica 12 febbraio 2023) “Danonmaicon”. E’ quanto ha detto il leader di Forza Italia Silvio, dopo il voto per le regionali in Lombardia. “Io a parlare conse fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili”. “Bastava che cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore”. E, poi, lancia un appello al presidente ucraino. “Per arrivare alla pace penserei che il presidente americano dovrebbe prendersie dirgli ‘è a tua disposizione dopo la fine della guerra un piano Marshall per ricostruire ...

Ledirettamente dall'Inghilterra! Tottenham, la probabile formazione: Conte cambia modulo Secondo ledall'Inghilterra, Conte potrebbe cambiare modulo date le tante assenze per ...I residenti di Montericco, in questi giorni, hanno continuato a scambiarsi informazioni via Whatsapp, inoltrandosi gli avvisi del Comune di Negrar, lesullo spegnimento del rogo e ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 18.19: Per oggi è tutto! Grazie per averci seguito e buona serata! 18.19: Tre ori, tre argenti e un bronzo pe ...Le ultime notizie riguardanti il mercato arrivano dall’Inghilterra, sponda Premier League: il bersaglio è il nostro campionato, la Serie A. Più precisamente, l’ambiente circostante all’Inter, che ha ...