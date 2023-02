Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Salvini | “Fare riflessione su gestione Rai”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 12 febbraio 2023) “Non ho visto la finale di, ho fatto due passi per Firenze. E’ molto più bello il centro di Firenze che altro. Ho scoperto chi ha vinto stamattina, auguri a chi ha vinto. Non commento altro, sicuramente unasullaRai nel suo complesso andrà fatta”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo, a margine di una cerimonia per i 100 anni dalla nascita di Zeffirelli, a chi gli ha chiesto un commento su. “Ho avuto tanti e tali impegni che non ho avuto tempo di occuparmi di altro, ho guardato l’esibizione di Albano e ieri sera la mia compagna mi ha fatto sentire Gino Paoli. Io sono, come dice mio figlio, vecchio e quindi mi piacciono questi artisti. Poi ce ne sono altri, Tananai e Ultimo sono quelli che sulle radio mi piacciono di più”, ha ...